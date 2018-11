Malika Ayane a teatro: tutte le informazioni e la scaletta del concerto

Malika Ayane torna a calcare i teatri d'Italia e il 10 dicembre la sua splendida voce riempirà quello delle Muse di Ancona con il nuovo Domino tour. I concerti nei teatri saranno caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti. Sul palcoscenico Malika sarà accompagnata da Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. I live nei club saranno caratterizzati dagli stessi brani ma riportati allo scheletro, con una concezione più ruvida ed essenziale. L’album “Domino” è stato elaborato e scritto tra Milano, Londra e Parigi, con la collaborazione di importanti autori internazionali, composto da dieci canzoni scritte da Malika nell’arco di due lunghi e intensi anni di lavoro trascorsi a guardarsi dentro e intorno, alla ricerca di punti di vista sempre nuovi e diversi per offrire al mondo le sue emozioni in parole e musica. I biglietti disponibili su Ticketone partono da 17 a 46 euro e sono acquistabili anche online. L'evento a cura dell'agenzia 1day ha inizio alle ore 21.

Questa la probabile scaletta:

1. Nodi

2. Stracciabudella

3. Questioni di forma

4. Cose che ho capito di me

5. Non usciamo

6. Blue Bird

7. Quanto dura un’ora

8. Nobody Knows

9. Come foglie

10. Per abitudine

11. Ricomincio da qui

12. Ansia da felicità

13. Sogni tra i capelli

14. Vestito da domenica

15. Shine

16. Feeling Better

17. Tempesta

18. Tre cose

19. Adesso e qui

20. Senza fare sul serio