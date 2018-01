Malgioglio al Noir: la star del Grande Fratello vip alla festa trasgressiva

L'eccentrico cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio sarà ospite al Noir di Jesi sabato 13 gennaio in occasione del Disorder Party. Malgioglio a partire dall'11 settembre 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality Grande Fratello VIP, diventando uno dei protagonisti in assoluto del programma.

In consolle il collettivo di deejay Le Strulle composto da Milla, La T e Rrose. Il pary ha inizio alle 23, ingresso ridotto entro le ore 1. Info e prenotazioni: 338 9399552.