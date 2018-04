Malefica: allo Sperimentale il musical tratto dalle storie dei fratelli Grimm

Domenica 8 aprile doppio appuntamento, alle 15 e alle 18, al teatro Sperimentale per lo spettacolo Malefica e la bella addormentata nel bosco. La compagnia Neverland presenta un musical inedito ed originale di Simona Paterniani, musiche e le liriche di Stefania Paterniani. Il musical è liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm "La Bella Addormentata" la storia della principessa Aurora segnata dal terribile destino inflitto dalla perfida strega del male Malefica .E' una fiaba del passato rivisitata e ricca di nuove avventure e personaggi per renderla ancora più magica. Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un atmosfera suggestiva come quella del bosco fatato tra fate e elfi danzanti, canterini e vanitosi; e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi; sarà uno spettacolo, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente perché l’ amore vero alla fine supererà ogni barriera, anche quella del tempo.

Il biglietto ha il prezzo di 18 euro ed è disponibile sul circuito Get Ticket.