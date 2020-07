Omaggio a Spontini: arriva il recital-concerto

Il Comune di Maiolati Spontini dà avvio, in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini e la Fondazione Gaspare Spontini, già Opere Pie, ad una serie di appuntamenti annuali in omaggio a Gaspare Spontini, che culmineranno nelle celebrazioni del 250° anniversario della sua nascita nel 2024. Per l’anno 2020 il leit motiv scelto è “Gaspare Spontini: le radici”, partendo proprio dalle sue umili origini e dal suo legame con il suo paese natale, dove tutto parla di lui, rivelando proprio uno degli aspetti fondamentali della sua persona nell’istituzione delle Opere Pie, uno degli enti benefici da lui voluti. L’evento che aprirà le iniziative spontiniane è in programma sabato 25 luglio. Un “Omaggio a Spontini, recital-concerto” al Teatro di Maiolati Spontini alle ore 21.

Durante la serata del 25 luglio al Teatro Gaspare Spontini, sarà proposta la vita del compositore con musica e narrazione, interpretati da artisti di grande talento: l’attore, regista e doppiatore Luca Violini, il pianista e direttore d’orchestra Alessandro Benigni, il soprano

Renata Campanella e il mezzosoprano Daniela Pini. Durante il concerto saranno eseguiti brani dei tre periodi (italiano, francese e tedesco). L’apertura al pubblico sarà realizzata in base alle disposizioni vigenti Covid 19. Il concerto costituirà materiale anche per il “Tour virtuale” promozionale di Maiolati Spontini e del Museo Gaspare Spontini e per lanciare le future iniziative dedicate al musicista. Il tour virtuale sarà curato dal fotografo e regista Maurizio Paradisi con coreografie ideate dalla professoressa Maria Antonia Mingo. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria al numero 0731/206888.