Mahmood in concerto: il cantante di "Soldi e Calipso" al Primo piano festival

La rivelazione canora dell'anno Mahmood approda sul palco del Primo Piano festival il 14 settembre ad Ancona, in occasione della notte bianca dello storico quartiere dorico del Piano San Lazzaro. Il vincitore di Sanremo e trionfatore indiscusso delle hit radiofoniche con successi come Soldi e Calipso, si esibirà in un live dai sapori contemporanei e multietnici, proprio come il tema della kermesse.

Musica ma non solo: nelle tre giornate individuate, dal 13 al 15 settembre, il quartiere diventerà un punto di attrazione per cittadini e visitatori ospitando mercati, concerti di rilievo ed esibizioni musicali di vario genere, performance teatrali e artistiche, iniziative di street food ed altre occasioni di aggregazione, scambio e divertimento.

Teatro degli appuntamenti saranno corso Carlo Alberto, piazza Ugo Bassi, i diversi spazi del Mercato di piazza d’Armi, l’ex campo di calcio e una piccola porzione dell’ex Crass.



Allestimenti: Fiori, tanti fiori: sui marciapiedi, nei giardinetti, nelle rotatorie, nelle aiuole, dai balconi e dalle terrazze di tutti gli appartamenti. Il Piano è un quartiere molto abitato da famiglie e commercianti, anconetani e provenienti da tutto il mondo, e sarà grazie alla collaborazione di tutti che potrà avere un aspetto molto ma molto più piacevole ed interessante, attraverso l’utilizzo di fiori che potranno essere curati ed adottati dagli stessi residenti e commercianti. Ogni fiore, il suo colore, la sua forma, il suo profumo e la sua particolarità; Come già iniziato nella prima edizione del Festival si continua con “l’invasione di fiori”.

Happy Talk – Language café: Eventi dedicati alla contaminazione fra lingue e culture diverse: aperitivo di conversazione in Inglese. Dimentica i soliti corsi old style. Adesso per fare pratica puoi andare in un locale trendy, dove gustare un aperitivo e imparare l’inglese mentre bevi e conosci nuovi amici. Un tutor vi accoglierà per darvi le informazioni e le istruzioni sulla lezione-conversazione. Vi accompagnerà poi al tavolo dove vi aspetta l’insegnante madrelingua che svilupperà l’argomento della conversazione. Si potrà partecipare scegliendo il proprio livello: Se siete poco più che principianti, sarete ospitati al tavolo Jax Colada. Se pensate di aver raggiunto un livello intermedio sedetevi al tavolo Manhattan.Street Food in Piazza d’Armi ospiterà un Gourmet Street Food: moscioli, pesce fritto, cucina anconetana e dal mondo ascoltando ottima musica dal vivo e nell'area antistante l’ex campo di calcio: Street Food & Beverage, uno spazio di livello per la cucina di strada, con unallestimento accattivante.

Mercatino In Corso Carlo Alberto: il viale ospiterà per tutta la sua lunghezza un particolare mercatino, organizzato dalla Blu Nautilus, che già cura altri eventi nel territorio anconetano; esso si svolgerà per tutte e tre le giornate, dalle 17.00 alle 23.00 un mercatino di artigianato artistico ed hobbistica, con prodotti ricercati e di qualità.

Dibattiti: Ogni pomeriggio, dalle 18.00 alle 20.00, nell’area interna al mercato si svolgeranno dibattiti ed incontri sui principali temi dedicati alla inclusione ed alla coesione sociale, alla trasformazione dell’organizzazione sociale delle città, all’ambiente, alla cultura, alla filosofia, ai quali interverranno ospiti di spicco.