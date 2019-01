Mago per Svago: la parodia e gli imprevisti del mestiere sul palco del Pergolesi

L'abile teatro presenta Mago per Svago pop corn edition, lo spettacolo al teatro Pergolesi di Jesi in scena domenica 27 gennaio alle ore 17. Vincitore del premio del pubblico al Milano clown festival 2018 e premio della giuria e dei bambini al festival Clown&Clown 2018, Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora.

Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Biglietti da 8 euro.