"La mafia non esiste?": l'incontro per riflettere sulla criminalità organizzata

Il gruppo di Ancona e provincia delle Agende Rosse ha organizzato un incontro dal titolo La mafia non esiste? Chi e perché vuole farlo credere. L'evento si terrà venerdì 4 maggio, alle ore 21.00, presso il Palazzo dei Convegni di Jesi.

La conferenza, che si inserisce in un più ampio contesto di incontri tematici che mirano alla sensibilizzazione sullo strisciante, ma mai arrestatosi, fenomeno del radicamento e della proliferazione della criminalità organizzata, vedrà come ospite e relatore il segretario del Sindacato di Polizia Siap di Palermo Isp. LUIGI LOMBARDO, da sempre impegnato nella promozione sociale della cultura della legalità anche nelle scuole di ogni ordine e grado. Da anni il Siap di Palermo collabora con il Movimento delle Agende Rosse, con cui condivide la ricerca della verità sulle stragi del 1992 e la memoria degli uomini che nelle stesse sacrificarono la vita per tutti noi. Evento patrocinato dal Consiglio Regionale -Assemblea Legislativa delle Marche e dai Comune di Jesi e di Ostra, ed organizzato in collaborazione con il Siap di Ancona. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.