One man’s madness: unica data italiana per il film sul sax dei Madness

Il 27 ottobre al teatro Comunale di Monte Carotto viene proiettato in un unica data italiana "One man's madness": un rock-documentario sulla storia di Lee Kix Thompson, sassofonista dei Madness, diretto da Jeff Baynes.



Similmente a tante altre band iconiche provenienti dal Regno Unito, i Madness sono uno stretto gruppo di amici che si frequentano dai tempi della scuola, nati e cresciuti nello stesso quartiere di Camden, nel Nord di Londra. Il legame tra loro e le rispettive famiglie è alla base del racconto amorevole di questo viaggio, che parte dagli anni della pubertà per arrivare al successo mondiale, il tutto raccolto in uno strano incrocio tra una commedia inglese e un’autobiografia rock. I Madness hanno sempre racchiuso nella loro musica melodie da spettacolo di varietà, circo, ska e rock, e questo film è un omaggio a quel mix di tradizioni molto British. Una cavalcata comica e strampalata lungo la storia dei Madness e una lezione su come non fare un documentario rock: niente interviste reverenziali, nessuna adulazione dei nostri eroi e, assolutamente, nessun assolo alla chitarra. Lee “Kix” Thompson è un personaggio come nessun altro. Questo spassosissimo e originalissimo film segue il viaggio di Lee dal suo incontro con Barso e Chrissy Boy, poi raggiunti da Suggs, Chas, Woody e Bedders, partendo dagli esordi fino a diventare una delle band più iconiche e di maggior successo del Regno Unito, i Madness. Seguendo la carriera di Lee attraverso i suoi testi, con classici come “The Prince”, “Embarrassment”, “House of Fun”, “Lovestruck” e “NW5”, la band, gli amici, la famiglia e un musicologo discutono del suo lavoro, ma c’è una strana somiglianza tra tutti loro. Dopo la proiezione del film, il regista Jeff Baynes, il direttore artistico Nick Edwards, il tecnico del suono Ian McPherson e il tecnico del montaggio Phil McDonald presenteranno il film con le domande del dj Luigi Bertaccini



Ore 21 proiezione del documentario in lingua originale con sottotitoli in italiano presso il Teatro Comunale di Montecarotto. Ore 23 circa Madness party presso Osteria Sotto le Mura con dj set di Luigi Bertaccini. Biglietto intero: 10 euro e ridotto 7 euro (per i tesserati 13GradiEst). Prevendite già disponibili presso Osteria Sotto le Mura nei giorni di apertura (da giovedì a domenica), o Sabato 27 ottobre dalle 19.30 presso la biglietteria del teatro comunale. Per informazioni: 3278587252 /13gradiest@gmail.com.