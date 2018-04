Made in Italy: musica, spettacoli e la mangia di Hogwarts in centro città

Mercatini, musica, spettacoli e magia: tutto questo è Made in Italy, una vera e propria festa che inizia alle 10 del mattino fino alle 20, in pieno centro a Falconara Marittima.

All'interno della manifestazione, in Piazza Mazzini, si tiene anche Falcon Alley, un evento con tanti giochi, animazioni e le stupende ambientazioni della magica saga di Harry Potter. Non mancano inoltre spazi dedicati al gusto e ai sapori e, inoltre, ci sarà l'angolo Pompieropoli, dove viene insegnato ai ragazzi come diventare dei veri pompieri.