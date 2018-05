Mad Man: il rapper illumina la lanterna azzurra

Il rapper MadMan sbarca a Corinaldo il 12 maggio alla Lanterna Azzurra per la tappa del suo tour Back Home. Sul palco presente anche il suo deejay 2P. Il concerto ha inizio alle 22 e ha il prezzo di 19.50 euro più diritti di prevendita. Il biglietto è acquistabile solo nei punti vendita Ticket One e non online.

MadMan, classe ’88, nato nell’ambiente underground, ha da qualche anno raggiunto il successo e conquistato il grande pubblico. A Novembre esce il singolo “Trapano”, a cui seguono il video ufficiale e la certificazione oro da FIMI dopo solo quattro settimane dall’uscita, e il Tanta Roba European Tour. Il singolo “Centro” feat. Coez anticipa l’uscita del suo secondo album ufficiale “Back Home”, rilasciato il 2 febbraio 2018.