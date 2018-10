La Lupa: il nuovo thriller di Piernicola Silvis presentato in libreria

Il poliziotto Renzo Bruni è tornato. Martedì 9 ottobre presso la libreria Fogola, in corso mazzini 170, si tiene la presentazione del nuovo libro "La lupa" di Piernicola Silvis, ex questore di Foggia con una lunga militanza in polizia.

L'evento si tiene alle ore 19 ed è introdotto dal giornalista Stefano Pagliarini, responsabile editoriale di Ancona Today.