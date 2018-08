Escursioni: creatività e musica per ammirare la luna di agosto

Appuntamento dalle ore 20.45 presso il parcheggio Sommitale del monte Conero per ammirare le stelle. Il mese lunare o sinodico, che dura un ciclo lunare, corrisponde al tempo in cui la luna si riallinea con il Sole e la Terra dopo aver compiuto una rivoluzione intorno a quest’ultima. La durata approssimativa è di 28-29 giorni, periodo durante il quale si alternano quattro fasi: luna nuova, luna crescente, luna piena e luna calante. Nelle notti di luna piena si ritiene che l’energia emanata sia più intensa. Durante l’anno solare, si verificano 12-13 lunazioni. Se moltiplichiamo per 12 la lunazione otteniamo l’anno lunare, che corrisponde a circa 354 giorni, quindi un po’ più corto rispetto all’anno solare. A seconda del mese in cui la luna piena cade, le si attribuiscono diversi nomi.

Luna del grano o creativa, agosto In questo momento dell’anno si festeggia Lughnassad, feste del dio Lug, durante la quale si usa ringraziare la terra per l’abbondanza di doni elargiti. Le caratteristiche di questo periodo, correlato al segno zodiacale del Leone, sono ottimismo, gioia di vivere, creatività al massimo grado, libera di esprimersi.



Itinerario: difficoltà Turistico (facile). Durata 2 ore e mezzo. Lunghezza dell'itinerario: 5 km e dislivello: 150 mt. Quota di partecipazione € 15,00. Portare con se abbigliamento adeguato al clima del momento, piccola torcia, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, zainetto, bottiglietta d'acqua. Prenotazione obbligatoria a 3356471228 Maurizio o 3356470584 Fabrizio entro le ore 18:00 del giorno precedente l'escursione. La serata è organizzata da Forestalp e Natura in Movimento