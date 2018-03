Luna Park: il Sui compie 10 anni e festeggia con il party over 25

Il Sui compie dieci anni e lo fa festeggiando in grande con la serata Luna park gold edition. L'evento si tiene sabato 24 marzo nel club di Marina Dorica e, per l'occasione, tutti gli staff che hanno animato le notti anconetane si riuniscono per questa speciale one night dedicata agli over 25. La direzione artistica è affidata a professionisti del settore quali: Francesca Berrè, Marco Cerioni, Franco Corelli e Alex Santucci.

Prezzi: l'ingresso è in lista ed entro mezzanotte e mezza le donne entrano gratis. Gli uomini fino all'una pagano ridotto. Tavoli a partire da 20 euro. Per tutte le informazioni contattare: Francesca Berrè 347.4273760, Marco 347.9927099 e Christian 345.6221726.