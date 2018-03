Luigi: la "cosa" di improvvisazione teatrale nella Terra di nessuno

Due improvvisatori, nonché attori, cantanti, e poliglotti, navigheranno nel mondo narrativo, musicale, fatto di immagini, suoni, storie e relazioni. Il 10 marzo al teatro Terra di Nessuno al via lo spettacolo Luigi, tra virtuosismi tecnici e una prova attoriale per uno show che continua a “giocare” ed “essere giocato” in tutta Italia, con più di 40 spettacoli, tutti giocati con improvvisatori da tutta Italia ed Europa.



Per informazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, o all'indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate ai numeri 3921117839 e 3291018885. Per tutti gli eventi visitate il nuovo sito dell'associazione www.teatroterradinessuno.it. Biglietto unico: 10 euro.