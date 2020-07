Luca Violini racconta Odisseo: torna lo spettacolo a Morro d'Alba

Torna Luca Violini in versione live a Morro d'Alba. Venerdì 17 luglio ore 21,00 in Piazza Barcaroli verrà proposto lo spettacolo ad ingresso gratuito: "Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato". E' possibile prenotare il proprio posto al numero: 320.5623974.



Intenso e coinvolgente, in questo spettacolo di RadioTeatro, Luca Violini guiderà l'ascoltatore attraverso le pagine omeriche con grande forza evocatrice, suscitando una partecipazione commovente e straordinaria. Lo spettacolo porta in scena la storia di Ulisse, figura centrale nella cultura occidentale ed evoca il tema del "Nostos", vale a dire del viaggio di ritorno verso casa come forma emblematica per ogni ricerca possibile e per ogni avventura dello spirito. Tramite un doppio registro che alterna il testo omerico con un monologo interiore di Ulisse - le storie vissute in prima persona, i suoi pensieri e le sue emozioni - lo spettacolo racconta il ritorno ad Itaca dal punto di vista del suo protagonista, che mette in luce il suo lato più umano e profondo. Ulisse è l’eroe della guerra di Troia. Colui che ha escogitato lo stratagemma del cavallo che ha portato gli Achei alla vittoria. Colui che ha sentito il canto delle Sirene senza impazzire e che ha vinto con l’astuzia il ciclope Polifemo.