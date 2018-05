L'ira, la vendetta, la pietà: Luca violini racconta l'Iliade

Il doppiatore Luca Violini, sabato 16 giugno, in occasione dell' inaugurazione del teatro all'aperto, propone ad Agugliano lo spettacolo di RadioTeatro Iliade: l'ira, la vedetta, la pietà. Uno spettacolo, in tre tempi, sull’epopea di Achille che narra le vicende di un breve periodo della storia per la conquista di Troia, accadute nei cinquantuno giorni dell'ultimo anno di guerra, fra Troiani ed Achei.

L’eroe, figlio di Pelèo, protagonista assoluto del poema, viene riproposto nella sua ira contro Agamennone che lo priva di una schiava, Briseide, bottino di guerra; nella sua vendetta contro Ettore per l’uccisione dell’amico fraterno Patroclo; nella pietà finale con la quale riconsegna il corpo del figlio al re Priamo.



Ingresso gratuito e inizio spettacolo ore 21.15.