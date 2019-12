Luca violini in "fa lento": Giacomo Puccini e il destino di un genio

Martedì 17 dicembre alle ore 19.30 presso la pasticceria Bardi di Jesi il doppiatore Luca Violini proporrà lo spettacolo di RadioTeatro:

Fa Lento, Giacomo Puccini il destino di un genio con pianoforte e soprano.



“Fa Lento” è un viaggio attraverso la vicenda umana e sentimentale di Puccini, ed il pretesto per cogliere come si collocano, in tutto quel tourbillon di donne e di macchine di grossa cilindrata, e di successi internazionali, e di grandi temi, le opere immortali che tutto il mondo ci invidia. Aperitivo e spettacolo: 20 euro. Per prenotare: 320.5623974 - 324.5461113