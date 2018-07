Coppi e bartali: Luca Violini dedica lo spettacolo a Scarponi

Domenica 22 luglio alle ore 21.30 a Camerano presso i Giardini di Villa Manciforte in via San Francesco 25 il doppiatore Luca Violini presenta uno spettacolo dedicato al grande campione del ciclismo Michele Scarponi dal titolo "Coppi e bartali, due nemici fraterni". Segue il concertino di Burro e Salvia che propongono musiche dal vivo degli anni legati ai due campioni. Lo spettacolo è una produzione di Quelli che con la voce, ed ha il patrocinio del Comune di Camerano e della Fondazione Michele Scarponi.



Ingresso: 15 euro intero - 10 euro ridotto ( in caso di maltempo lo spettacolo si farà all'interno della Chiesa di San Francesco). Per informazioni e prenotazioni: 320.5623974.