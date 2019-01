Luca Violini: al via il corso di lettura e comunicazione

"Quelli che con la voce" e Radio Arancia Network, organizzano ad Ancona un corso di lettura e comunicazione con il doppiatore Luca Violini. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire e approfondire la conoscenza e l’utilizzo della voce e del lavoro in voce a 360 gradi, sia come mezzo di espressione e crescita culturale propria, o rivolta ad un eventuale utilizzo lavorativo. La comunicazione è di fondamentale importanza nei rapporti interpersonali e può fare la differenza. A comunicare si impara ed è fondamentale acquisire una maggior chiarezza e sicurezza su come svolgiamo la nostra di comunicazione. Il corso è consigliato a tutti e soprattutto a imprenditori, avvocati, politici, giornalisti, professionisti in genere, insegnanti e a coloro che sono a contatto con il pubblico.



Calendario delle lezioni: Il corso ha una durata complessiva di n. 20 ore suddivise in n. 8 lezioni settimanali, con inizio da : Febbraio: Venerdì 8 / Venerdì 15 / Venerdì 22, Marzo: Venerdì 1 / Venerdì 8 / Venerdì 15 / Venerdì 22 / Venerdì 29. Orario: dalle 20.30 alle 23. Le lezioni si terranno ad Ancona, in Via Di Vittorio n. 104 – Zona Baraccola. Per maggiori info e per iscriversi contattareFederica Maurizi 320.5623974, f.maurizi@classmanagement.it.