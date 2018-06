Chiamatemi don Tonino: Luca Violini racconta il prete straordinario

Sabato 23 giugno alle ore 21.30 il doppiatore Luca Violini proporrà ad Ancona, in Via Colle Ameno n. 5 presso il parco della Casa Accoglienza Dilva Baroni, lo spettacolo di RadioTeatro Chiamatemi Don Tonino Bello , una storia d'amore e di concrete utopie, il racconto moderno e appassionante, di una scoperta: Don Tonino Bello.



Don Tonino Bello (1935-1993) fu un uomo, un prete, un vescovo semplicemente straordinario. Campione del dialogo, infaticabile costruttore di pace e di speranza, dedicò la sua vita agli ultimi. Scrittore ispirato, diffuse il suo messaggio di fede attraverso testi memorabili, per intensità e bellezza. Luca Violini ci narra la storia di un laico che, conquistato dalla poeticità delle parole di Don Tonino, scoperte casualmente, decide di intraprendere un percorso, reale e intellettuale, alla scoperta di questo uomo. "Chiamatemi Don Tonino" è un diario, è la cronaca, moderna e appassionante, di un viaggio iniziato per curiosità... e che finirà per arricchire e segnare in modo indelebile il protagonista.