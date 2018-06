Un fannullone senza talento: Giacomo Puccini attraverso gli occhi dell'artista

A Camerano, venerdì 29 giugno alle ore 21.30, presso i Giardini di Villa Mancinforte, il doppiatore Luca Violini ed il soprano Rosa Sorice, accompagnata al pianoforte da Davide Caprari, porteranno in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo di RadioTeatro “Un fannullone senza talento. Giacomo Puccini, il destino di un genio”. La consulenza letteraria è di Paolo Logli ed il disegno del suono di Riccardo Favi. Venerdì 29 giugno – ore 21,30 (In caso di maltempo lo spettacolo sarà proposto all'interno della Chiesa di San Francesco). Per chi volesse prenotare: 320.5623974.



“Un fannullone senza talento” è questa storia: anzi, queste due storie. La storia di un uomo che avrebbe voluto fuggire dalla musica, ma che dalla musica fu catturato e lanciato in orbita, molto più su di quanto avesse mai immaginato. E la storia dello stesso uomo, e del suo disperato bisogno di continuare a conquistare, per rispondere a qualche oscura domanda del cuore, o forse solo per non avere mai incontrato, nella realtà, la donna che in fondo ha sempre sognato, Liù. La dolce, devota, adorante serva di Turandot, la regina sanguinaria che tanto assomiglia a Elvira, sua moglie, donna anaffettiva, tagliente, sprezzante nei confronti del suo talento, che in un qualche senso lui cerca disperatamente di sedurre per tutta la vita. E’ probabilmente Liù, l’unica donna che Giacomo abbia amato davvero, probabilmente perché non esiste nella realtà ed è lui stesso che l’ha pensata e disegnata esattamente come la voleva. Una donna amata tanto intensamente da morire, lui stesso, nell’attimo esatto in cui la sua creatura moriva nella sua ultima opera. Giacomo Puccini muore infatti terminando la scena di Turandot che descrive la morte di Liù. “Un fannullone senza talento” è quindi un viaggio attraverso la vicenda umana e sentimentale di Puccini, ed il pretesto per cogliere come si collocano, in tutto quel tourbillon di donne e di macchine di grossa cilindrata, e di successi internazionali, e di grandi temi, le opere immortali che tutto il mondo ci invidia.