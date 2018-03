Luca Dolci in concerto: le ballate folk invadono il circolo BoccaScena

Prosegue a BoccaScena la rassegna "In viaggio tra cantautori". Luca Dolci, cantautore di Cesenatico, si esibisce live con la partecipazione di Alessandro Pellegrini il 23 marzo alle 21,15. Nei live suona eseguendo brani personali inediti nei quali unisce generi testuali e musicali diversi che fondono il cantautorato classico alle ballate folk ed al pop in un'ottica originale ed attenta al coinvolgimento del pubblico.

Posti limitati, consigliata la prenotazione: Circolo Culturale Arci Boccascena via Montebello, 8 Castelfidardo (AN) Tel 071 2363271 - 328 3589329 (anche sms o whatsapp). Dalle 19 circolo aperto per aperitivo.