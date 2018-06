Luca Carboni al Centro Commerciale Auchan Conero

Sabato 16 giugno il cantautore bolognese incontra i fan

Quando una grande voce fa la storia della musica italiana riesce, ancora oggi, a dar vita ad album di successo attuali e innovativi. Proprio com’è successo a Luca Carboni che, sabato 16 giugni alle 17.30, presenterà il suo ultimo lavoro discografico al Centro Commerciale Auchan Conero.

Carboni cresce in un periodo e in un luogo di grande fermento artistico. Sono gli anni del punk e della new wave e a Bologna artisti come Lucio Dalla e gli Stadio s’interessano alla sua capacità compositiva offrendogli varie collaborazioni. Il 1984 è l’anno dell’album d’esordio, ma il vero successo arriva con "Silvia lo sai": un inno generazionale, in cui il mondo dell’amore e dell’amicizia viene invaso dalla droga. Da quel momento, il suo stile profondo ma al contempo popolare, lo porta in cima alle classifiche pop con brani come "Ci vuole un fisico bestiale" e "Mare mare". Nel 2001 esce “Luca” che, piazzandosi direttamente al numero uno, smentisce la voce secondo cui l’artista fosse lontano dai tempi d’oro. Idem per “Fisico Politico” e tutti gli altri album.

Oggi, il cantautore stupisce ancora, dimostrandosi capace di reinventarsi in continuazione: complice il giro musicale indie pop e l’incontro tra due generazioni diverse, nasce "Sputnik", il nuovo album elettro-pop, in collaborazione con Calcutta, Giorgio Poi, Gazzelle e tanti altri artisti. Un appuntamento da non perdere che il Centro Commerciale Auchan Conero regala a tuti i suoi visitatori appassionati di musica.

