LP in concerto: la star da il via allo Spilla Festival

Mercoledì 27 giugno la grande musica entra alla Mole con il concerto di LP che da il via alla rassegna Spilla giunta alla sua XII edizione. Dietro al nome d'arte LP si cela la 35enne cantautrice di origini italiane nata a New York Laura Pergolizzi. Ha lavorato nel mondo della musica come autrice di grandi star del calibro di RitaOra, Rihanna e Christina Aguilera. La cantautrice conta ben 17 anni di attività musicale alle spalle, con il suo album d’esordio Heart-Shaped Scar del 2001, e con l’ultimo Lost On You Deluxe Edition, uscito pochi giorni fa che contiene 4 inediti, due versioni esclusive di Muddy Waters e Lost on you e il DVD del concerto tenuto a Lucca Summer Festival la scorsa estate.

L'evento ha inizio alle 21 e i biglietti hanno il prezzo di 36,80 euro.