Loreto percorsi: ultimo appuntamento con Corrado Augias

Loreto Percorsi arriva al suo terzo ed ultimo appuntamento, il 27 luglio 2018, alle ore 21.15, presso Piazza Garibaldi a Loreto, con un ospite atteso e gradito come Corrado Augias che presenterà il suo ultimo libro, Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria. L'opera dell'autore è in particolare sintonia con il provocatorio fil rouge della rassegna, Italiae, un fil rouge che ha voluto rappresentare per gli ideatori un interrogativo sul perchè possiamo dirci italiani. E da un identico presupposto muove i passi Corrado Augias in questa sua ultima opera che qualcuno ha definito la lettera d'amore di un raffinato uomo di lettere. Il noto giornalista accompagna il lettore attraverso un viaggio particolare, che procede nello spazio e nel tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando per il racconto biografico. Egli attraversa l'Italia da Nord a sud, dai grandi centri alla provincia in un intreccio di ricordi ed avvenimenti riuscendo a coniugare la dimensione privata con la dimensione pubblica, il microcosmo con il macrocosmo, i ricordi personali ed i fatti storici . Egli si muove in lungo e in largo per la penisola, dalla Milano del teatro alla Trieste di confine, transitando per Bologna, poi Roma e Napoli per arrivare a Palermo, alle porte di un'altra civiltà. All'Italia dei grandi centri, all'Italia cittadina si unisce, anche, l'Italia di provincia, c'è la Recanati di Giacomo Leopardi, ispiratore e guida in un itinerario che segue le tracce del suo "Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'Italiani".

Si incontrano le testimonianze di grandi scrittori e poeti che all'Italia come nazione hanno dato volto, carattere e lingua prima ancora che esistesse uno Stato. Ciò che resta alla fine del viaggio è una sensazione di sorpresa: la scoperta di aspetti che riflettono un paese plurale ma ricco di enormi potenzialità alle quali raramente accade di pensare. Con Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria Augias vuole andare avanti nel suo percorso di viator alla riscoperta del cuore del mondo, e rileggere alcuni dei più famosi luoghi d’Italia come testimonianza della compresenza e della stratificazioni culturali che hanno sempre contraddistinto l’identità italiana, puzzle giustapposti di culture diverse in un’armoniosa combinazione che ha dato carattere alla nazione durante i secoli e che promette di continuare ad esercitare il suo effetto anche nel futuro. L'ingresso è libero e gratuito.