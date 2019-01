Lorenzo Lotto: due giornate di visite tematiche a Macerata e Jesi

Luce e oscurità in Lotto e Un continuo peregrinare: Lotto e l’Adriatico nel ’500 sono i temi delle due visite organizzate nel fine settimana dal Museo di Palazzo Buonaccorsi, a Macerata. Domani 5 e domenica 6 gennaio, alle 15, i visitatori della mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche hanno la possibilità di effettuare una visita guidata tematica di un’ora per una scoperta più approfondita del pittore veneto e della sua arte. Costo 5 euro (non compreso il prezzo del biglietto di ingresso), per prenotazioni ed informazioni tel. 0733/256361.

A Jesi, invece, domenica 6 gennaio alle 17 è possibile effettuare la visita della Pinacoteca Civica, del Museo della Stampa e del Museo Diocesano alla scoperta delle opere del Lotto e di altre opere del rinascimento jesino (costo 10 euro, partenza da piazza della Repubblica. Info: 0731/538342). Il percorso espositivo maceratese, allestito fino al 10 febbraio, riunisce le opere che Lotto ha creato per il territorio, poi disperse nel mondo, o quelle che, per storia e realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche.

Aperta tutti i giorni (ad eccezione del lunedì) dalle 10 alle 18, la mostra è promossa dalla Regione Marche con il Comune di Macerata ed è curata da Enrico Maria Dal Pozzolo. Rappresenta l’occasione per ammirare oltre 20 dipinti autografi di Lotto e 5 disegni di sua mano, insieme ad alcuni inediti materiali documentari sull’attività dell’artista. L’esposizione si completa necessariamente nel territorio marchigiano, collegandosi con i lavori lotteschi disseminati nei diversi centri e volutamente lasciati nei siti di appartenenza: Ancona, Monte San Giusto, Jesi, Mogliano, Cingoli, Recanati, Urbino e Loreto. Questi capolavori compongono una sorta di mostra diffusa da vivere insieme alle bellezze artistiche e naturali della regione: le Marche sono una regione che non ha eguali in Italia per quantità e qualità di opere dell’artista.

Orari: martedì – domenica: 10:00 – 18:00; chiuso il lunedì. Il biglietto comprende: l’ingresso alla mostra; la visita di Palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio; CityTour a orari fissi. Prezzo intero 10 euro, previste varie riduzioni, anche per visite guidate per gruppi e scuole. Info www.mostralottomarche.it. Nel sito sono indicati anche gli eventi organizzati dai Comuni “lotteschi” in occasione dell’esposizione.