Progetto longevità attiva: In città si passeggia per rimanere giovani

Sabato pomeriggio 26 Maggio al via la passeggiata storica, con partenza da Piazza della Repubblica alle ore 17, organizzata da Ada Ancona, l'associazione per i diritti degli anziani, alla riscoperta dei monumenti più importanti del centro storico di Ancona che si affacciano sul Porto. L’iniziativa va ad integrarsi al progetto Longevità Attiva, che si propone di incentivare la vita attiva della terza età, attraverso attività socializzanti che inducano la persona a muoversi all’aria aperta per ridurre l’isolamento, l’apatia e l’inattività.

Itinerario: piazza della Repubblica, via della Loggia, lungomare Vanvitelli, scavi porto traianeo, piazza Dante Alighieri, ascensore, piazza Stracca, via Pizzecolli, piazza del Senato, anfiteatro e duomo della città. La passeggiata storica è aperta a tutti e gratuita. Chi non è socio può partecipare, iscrivendosi in maniera gratuita all’Associazione.