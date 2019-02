Arriva "Lo Sbaracco", dopo lo shopping aperitivi e cene con menù dedicati

Sabato 1 e Domenica 2 Marzo le imprese di Corso Mazzini ad Ancona inaugurano la prima edizione dello "Sbaracco".

Gotan donna, Blooker uomo, Sotto…sopra moda 0-16, Green apple Ancona centro, Maramau, Grazia boutique, Iridium by Ottica mancini, Bottega delle essenze, Pelletteria jimenez & co. I negozi al dettaglio in queste due giornate faranno un fuori tutto con sconti eccezionali immediatamente a ridosso della fine dei saldi invernali, accompagnati dalle imprese di somministrazione Officina 68, Pizzeria del papa , Mazzini 62, Wokaway, Pizzeria da Mirketto, Rosa cremeria food e Pesciolino dove sarà possibile degustare piatti e bevande con menù a tema "Mazzini e la sua Genova".

Una iniziativa in cui le imprese di Confartigianato di commercio al dettaglio proporranno merce scontata e le aziende di food prepareranno piatti e bevande per accompagnare lo shopping. «E' importante veicolare sempre più queste belle sinergie fra imprese - dichiara Luca Casagrande, responsabile del settore Commercio di Confartigianato - che in ottica collaborativa decidono di animare con iniziative collettive zone del centro cittadino come quella di Corso Mazzini arteria principale che collega le tre piazze più importanti della nostra città come Piazza del Teatro, Piazza Roma e Piazza Cavour».