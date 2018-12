Live escape room: murakami edition "la strana biblioteca"

Per il natale 2018 Casa delle culture si trasformerà nel set di un’avventurosa Escape Room. 45 minuti di tempo per cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando indizi e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli attraverso i libri ed interagendo con perfermers o facendosi ispirare da suggestioni visive o uditive.



Quando? Il 28 e 29 dicembre con ingressi con cadenza oraria e su prenotazione obbligatoria dalle 18.00 alle 23.00 (ultimo ingresso). Partecipanti: Squadre composte da minimo 5 massimo 8 giocatori. Età consigliata dai 14 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@casacultureancona.it o contattando il 347 5227673 (Veronica).