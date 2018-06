Litfibhard, il concerto tributo a Ligabue

I LitfibharD composti da Giorgio Faro alla voce , Lorenzo Zandri alla chitarra , Luca Zannini alla batteria e Lorenzo Claroni al basso e ai cori,

nascono nell’estate del 2010 con la voglia di omaggiare uno dei gruppi che più ha influenzato il panorama rock italiano. I LITFIBHARD cercano di riprodurre sia nella musica che nello spettacolo coreografico la famosa band fiorentina, portando in giro per i locali e le piazze lo Spirito che contraddistingue la più popolare rock band Italiana! I suoni riprodotti fedelmente spaziano dalla "wave rock mediterranea" al grintoso e selvaggio rock tipici della band fiorentina. Il repertorio copre tutta la discografia litfibiana del periodo Pelù/Renzulli: dagli esordi new wave degli anni ’80, passando per la svolta rock degli anni ’90, fino ad arrivare ai giorni nostri con le hit “Regina di cuori” e “Lo spettacolo ”.

Vietato ai deboli di cuore.