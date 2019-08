Lirica sotto le stelle: l'estate si fa magica con le ugole d'oro

Mercoledì 7 agosto alle 21.30 per la rassegna Sensi d’Estate 2019 al via il concerto di musica lirica organizzato dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con L'associazione Amici della Lirica "Franco Corelli" Ancona.

Il concerto Lirica sotto le stelle prevede un cast d'eccezione per una serata all'insegna delle più celebri arie d'opera come “Che gelida manina”, "Regnava nel silenzio" e il duetto "Tace il labbro". La coppia di cantanti, formata dal soprano Tatiana Vanderlei e il tenore Max Jota, ci incanterà con voci sublimi e sarà accompagnata dal maestro Silvia Ercolani. Prima dello spettacolo dalle ore 18 sarà possibile degustare ottimi apericena in tema con la serata preparati dal Mica Mole!, nuovo bar della Corte, gestito dalla Cooperativa Sociale "Lavoriamo Insieme" di Loreto. Prenotazione obbligatoria al numero 335 65 99 295. Lo spettacolo, ad ingresso libero, si svolge all'aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana: i posti a sedere sono limitati (si accettano prenotazioni solo per persone con disabilità). In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium “O. Tamburi” all’interno della Mole.