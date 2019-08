Lirica al chiaro di luna con i solisti dell’accademia

Uno scenario suggestivo, il cortile di Palazzo Simonetti (giardini di Piazza Nuova) di Osimo, per il concerto lirica al chiaro di luna, sabato 10 agosto alle ore 21,30.

Un’occasione per ascoltare un ampio repertorio di arie d’opera e melodie tratte dalla tradizione partenopea. Ancora una volta sono impegnati i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica che in occasione dell’evento annuale “Calici di stelle” saranno protagonisti dell’appuntamento en plein air presso la storica dimora. Le splendide arie che i giovani cantanti con Alessandro Benigni al pianoforte, eseguiranno, saranno intervallate dalla lettura di scritti in vernacolo di Elmo Cappannari e Umberto Graciotti interpretati da Marco Frontalini.