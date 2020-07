Lingua Ignota: lo spettacolo tra uomo e natura

Sabato 4 giugno alla Mole Vanvitelliana al via una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo Lingua Ignota di e con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il il light e visual designer Pietro Cardarelli. Biglietti a 5 euro.



Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda, donna visionaria e multiforme, riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore sacrale della relazione tra uomo e natura. Al termine dello spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli dal titolo “Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo”. Per lo spettacolo del 4 luglio biglietti acquistabili al link dedicato.