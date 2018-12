Linda Valori: voce e pianoforte per un "blues Christmas"

La musica torna protagonista sotto l'albero con il concerto blues di Linda Valori sabato 8 dicembre. La voce incantevole dell'interprete e cantautrice risuona ad Ancona con l'evento "A blues Christmas". Al pianoforte c'è Emilio Marinelli e l'evento è gratuito.

Linda Valori, precedentemente conosciuta artisticamente come Linda (San Benedetto del Tronto, 3 settembre 1978), è una cantante italiana di origini rumene. Scoperta da Simona Ventura e Tony Renis, partecipa al Festival di Sanremo nel 2004 con ''Aria sole terra e mare'', conquistando il terzo posto. Nel 2002 vince il premio Mia Martini: Giovani per l'Europa, e nel 2004, a marzo, partecipa alla 54ª edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Aria, sole, terra e mare", classificandosi al terzo posto della classifica generale, in quanto quell'anno non vi era alcuna distinzione tra gli artisti già affermati e i debuttanti, e nello stesso anno è stata anche vincitrice della 3ª edizione del Festival del Mediterraneo a Fethiye (Turchia). Inizia una collaborazione con Massimo Ranieri, prima con l'incisione del nuovo album del cantante/attore napoletano per il brano ''Se bruciasse la città'', poi con la partecipazione dell'artista marchigiana all'interno della trasmissione televisiva ''Tutte donne tranne me'' in cui è stata ospite fissa. Questo sodalizio artistico con Massimo Ranieri è proseguito con la versione teatrale del programma televisivo e la partecipazione di Linda all'interno dello show partito da Napoli fino ad arrivare verso altre importanti località italiane quali Piazza San Marco a Venezia, lo Stadio Olimpico a Roma, e tante altre ancora. Linda Valori attualmente è nota e rispettata in Europa; ora è pronta a conquistare anche gli ascoltatori americani.