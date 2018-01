"Demons" e "Runaway": doppia presentazione con le autrici dei romanzi al femminile

Sabato 27 Gennaio alle 17 al Mondadori Bookstore, all'interno del Grotte Center di Camerano, presentazione dei romanzi Demons e Runaway di Angela Castorina e Arianna Dongu, editi da Europa Edizioni. Due libri diversi che però raccontano le storie di donne coraggiose e intrepide: nel caso di Demons si narrano le vicende di Emma, in lotta con le sue pulsioni, sempre alla ricerca dell'amore, mentre in Runaway è Claire a trovarsi in un'avventura che inizia con una pistola e una rapina in banca. A moderare l'evento il giornalista di Ancona Today Stefano Pagliarini. L'incontro si conclude con un piccolo rinfresco.

L'autrice Angela Castorina è nata a Catania nel 1987. Si è laureata in Scienze politiche e Criminologia a Milano. Ha sempre amato leggere, fin da quando era bambina. La passione per la scrittura è nata sui siti di fanfiction, grazie a libri e serie tv, grazie a cui si è sviluppata anche la passione per il cosplay.



Arianna Dongu è nata a Roma nel 1992. È figlia unica eppure ha una sorella ed un fratello, Gilda e Dylan, due meticci adottati dalla sua famiglia. Vive con sua moglie e studia Illustrazione presso la ACCA Academy ma nutre molte passioni, tra cui quelle per gli animali, la lettura e la scrittura. Ha pubblicato i romanzi Quando i polli tentano di volare e Shalatar - Senz’anima e per Europa Edizioni Runaway . Il suo primo racconto La casa infestata è stato segnalato all'interno del concorso letterario internazionale Voci Nostre e pubblicato all'interno di un'antologia. Il suo secondo racconto Agorafobia è stato segnalato all'interno del concorso letterario Racconti Marchigiani di Historica Edizioni e pubblicato all'interno di un'antologia.