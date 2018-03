Levante in tour: Fenice sold out per la giudice di Xfactor

E' già sold out il concerto della cantante Levante che si esibisce alla Fenice di Senigallia il 10 marzo alle 21. Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti”, del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti” (Rizzoli), due tour da tutto esaurito e il debutto televisivo a X Factor, la cantautrice torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo.

Biglietti da 25 a 35 euro sul circuito Ciaoticket.