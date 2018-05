Letture ad alta voce: appuntamento con il gabbiano Jonathan Livingston

In occasione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile, prende il via alla casa delle Culture in via valle miano, domenica 6 maggio ore 18, un ciclo di incontri tutti incentrati sulla lettura ad alta voce, a cura dell’associazione Leggio, nella biblioteca di Casa delle Culture (via Vallemiano 46).

L'evento gratuito prende il via con una lettura del gabbiano Jonathan Livingston.