Lettere dal fronte: le corrispondenze inedite in un libro "ritrovato"

Venerdì 11 maggio ore 17,00 nella Sala conferenze del Museo Tattile Statale Omero, presentazione del volume Lettere dal fronte - Pasquale Giorgetti un "eroe" di paese nel1915, di Maria Grazia Camilletti. Sarà presente l’autrice con Aldo Grassini, Presidente del Museo Tattile Statale Omero e Antonio Luccarini, giornalista. Letture di Mariagrazia Conti.

Il libro nasce da un ritrovamento: un vecchio quaderno in un armadio di casa con dentro lettere e fotografie di Pasquale Giorgetti, un giovane maestro di Camerano morto in guerra nel 1915. Dallo stesso scenario di guerra un altro soldato di origine milanese, Pietro Brunà, scrive alla moglie e al fratello. Due corrispondenze inedite che narrano in diretta la guerra e restituiscono due microcosmi intessuti di sensazioni, sentimenti, relazioni. Una riflessione ulteriore, se ce ne fosse bisogno, sull'inutilità, la stupidità e la tragicità di tutte le guerre. Maria Grazia Camilletti, già insegnante, si è occupata di ricerca storica presso l'Istituto per la storia del Movimento di liberazione nelle Marche, di cui è stata presidente dal 1996 al 1999; ha pubblicato diversi saggi su riviste specializzate e per "I quaderni" dell’Istituto Gramsci Marche, è stata consigliere comunale, poi assessore per due mandati. Per più di cinque anni ha tenuto lezioni per il corso "Donne e Istituzioni" organizzato dall'Università di Camerino.