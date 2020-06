Letizia Battaglia: la grande fotografa in mostra alla Mole

Gli spazi espositivi della Mole riprendono con una grande mostra. Letizia Battaglia, Storie di strada, presentata a Palazzo Reale di Milano a dicembre arriva come previsto nelle Sale Vanvitelli dal 25 di luglio, per rimanere fino a gennaio. L'inaugurazione è prevista per il 23 luglio alle ore 18,30.

Nel corso della mostra si svolgeranno appuntamenti dedicati ai quartieri della città, a partire dalle fotografie della Battaglia, e incontri con figure cardine della fotografia italiana. La mostra sarà presentata in una conferenza dedicata nel mese di luglio. Nel corso dell'estate, ospiterà anche eventi legati ai festival e alle attività culturali.