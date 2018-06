Recanati in festa: ripartono dalla poesia le celebrazioni Leopardiane

Dal 29 giugno al 1 luglio al via Recanati in festa con Giacomo: la rassegna di cultura e poesia per le celebrazioni leopardiani. Di seguito il programma dettagliato dell'evento:

Venerdì 29 giugno

h 17:30 Riapertura Palazzo Comunale.

h 18 Aula Magna Palazzo Comunale: Saluto delle Autorità Prolusione di Gennaro Savarese. Professore Emerito di Letteratura Italiana dell'Università "La Sapienza" di Roma Breve "storia e cronistoria" del mio Leopardismo Consegna Premio Leopardi a Gennaro Savarese.

h 21 Piazza Leopardi Durs Grünbein e Nicola Crocetti A parlare di poesia nel mondo nell'ambito di Manifestare Poesia

h 22 Piazza Leopardi Lavia dice Leopardi recital di Gabriele Lavia

h 23 Spettacolo pirotecnico musicale

Sabato 30 giugno

h 11 Sala del Consiglio Premiazione concorso: Diventerò Poeta

h 18 Foyer Teatro Persiani Almara Garlaschelli presentazione The Waste Land di T.S. Elliot

h 18:45 Atrio Comunale Assaggi d'infinito by tipicità experience

h 18:45 Piazza Leopardi - Corso Persiani ... Solea danzar la sera danze ottocentesche a cura dell'Associazione Marche '800 La sera del dì di festa A cura dell'Associazione Tracce di Ottocento e Ara Folk

h 19 Aula Magna Palazzo Comunale Patrizia Cavalli sempre infinito teatro

h 21:30 Aula Magna Palazzo Comunale Mariangela Gualtieri Bello Mondo

h 24 Colle dell'Infinito Irene Santori Il libro dei liquidi musiche originali di Fracesco Antonioni

Domenica 1 luglio

h 18 Aula Magna Palazzo Comunale Gian Mario Villalta, Daniele Piccini Vivian Lamarque, Rossella Frollà Umberto Piersanti. Inversi: Poeti che incontrano il pubblico

h 19 Aula Magna Palazzo Comunale Nicola Crocetti e Antonis Fostieris Poesia madre: la lingua greca

h 21 Piazza Leopardi Graham Nash in concerto

h 24 Colle dell'infinito Maria Grazia Calandrone Corpo reale