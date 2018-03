Jamaica rock: in consolle l'energia di Leone deejaySabato 24 marzo torna al Jamaica Happy Pub di Ancona Leone deejay, una serata dall'inconfondibile graffio rock and roll. L'evento ha inizio alle 22 ed è aperto a tutti.

.Per informazioni e per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero: 377 951 6093.“



