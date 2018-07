Legacy: l'hip hop Frankie Hi-nrg approda al Porto

Doppio appuntamento al Porto con Frankie Hi-nrg: giovedì 26 e venerdì 27 luglio il rapper si esibisce in due serate ad ingresso gratuito.

Si parte giovedì alle 21.30 con l'evento "Stile: l'apostrofo rosso fra hip e hop", una serata di scambio e parole con il pubblico; sul palco, accanto a Frankie hi-nrg, due leggende della scena rap anconetana: Stritti e Elel the Teacher. Mentre, venerdì dalle 22 sale sul palco l'artista torinese che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica offre una selezione di musica rap/hip-hop ed elettronica in un set di due ore. Si spazia tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi, che hanno fatto la storia del rap di qualità made in Italy.