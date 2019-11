Le figure del mondo dell'arte (evento gratuito)

Eugenio Santoro, Direttore e titolare di MuseOrfeo | HomeGallery di Bologna, terrà una conferenza/seminario riguardo le attuali figure del mondo dell'Arte e le reali possibilità lavorative nel campo dell'Arte e della comunicazione.



I temi principali trattati saranno:



- Come entrare nel mondo dell'Arte

- Comunicazione efficace dell'evento artistico

- La burocrazia e le regole relative all'organizzazione



Come nel suo solito stile, la location dell'evento sarà comunicata solo 24 ore prima. EVENTO GRATUITO



Per info/prenotazioni (max 20 posti): infoserenarte@gmail.com