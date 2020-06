Lazzabaretto Cinema: il programma di giugno e luglio

I migliori film della stagione in programma al Lazzabaretto, il cinema all'aperto che ogni anno illumina le serate estive anconetane. Salvo eccezioni tutti gli eventi inizieranno alle 21,30. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso la biglietteria attiva tutte le sere sul posto dalle 20,30. In caso di maltempo, la proiezione sarà annullata e opportunamente comunicato sul sito del Lazzabaretto. Gli organizzatori fanno sapere che Tìtutte le misure di sicurezza relative all'emergenza Covid in vigore durante il periodo dell'iniziativa all'aperto, saranno rispettate scrupolosamente.

Il programma di Giugno e Luglio

Domenica 28 giugno

I VITELLONI di Federico Fellini

Fellini100 Sordi100 - Versione Restaurata - ingresso unico 4 euro



Lunedì 29 Giugno

BOY MEETS GIRL di Leos Carax

Carax - Versione Restaurata in lingua originale - Ingresso unico 4 euro



Martedì 30 Giugno

PEPE MUJICA di Emir Kusturica

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro

Mercoledì 1 Luglio

LONTANO LONTANO di Gianni di Gregorio

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 2 luglio

EASY RIDER di Dennis Hopper

Anniversary - Versione Restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4 euro



Venerdì 3 Luglio

DENTRO DI TE C'E' LA TERRA di Cosimo Terlizzi

In collaborazione con Cinematica Festival: prima regionale dell'ultima opera di Cosimo Terlizzi presentata nella sezione Onde della 37esima edizione di Torino Film Festival. Sarà presente l'autore - Ingresso Intero 5 euro - Ridotto 4 euro



Sabato 4 Luglio

LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO di Karim Aïnouz

ingresso intero 5 euro ridotto 4 euro



Domenica 5 Luglio

LA BELLE EPOQUE di Nicolas Bedos

ingresso intero 5 euro ridotto 4 euro



Lunedì 6 Luglio

J'AI TUÉ MA MÈRE di Xavier Dolan

Dolan - Versione originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4 euro



Martedì 7 luglio

NOVITÀ: NOCI SONANTI di Damiano Giacomelli e Lorenzo Raponi. Saranno presenti gli autori e il protagonista Fabrizio Cardinali- in collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Mercoledì 8 luglio

LE VERITA' di Horikazu Kore'eda

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 9 Luglio

8 1/2 di Federico Fellini

Fellini100 - Versione Restaurata - Ingresso Unico 4 euro



Venerdì 10 Luglio

C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD di Quentin Tarantino

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Domenica 12 Luglio

JUDY di Rupert Goold

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 13 luglio

MAUVAIS SANG di Leos Carax

Carax - Versione in lingua originale con sott in italiano - ingresso unico 4 euro



Martedì 14 luglio

SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Mercoledì 15 Luglio

MEMORIE DI UN ASSASSINO di Bong Joon-ho

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 16 Luglio

REBECCA LA PRIMA MOGLIE di Alfred Hitchcock

Anniversary - Versione in lingua originale con sottotitoli il italiano - ingresso unico 4 euro



Venerdì 17 luglio

ALL EYES ON THE AMAZON di Andrea Marinelli

Prima Regionale KA - Nuovo Immaginario Migrante in collaborazione con WGO Water Grabbing Observatory e Ass. T. Vittori. A seguire incontro con il regista e alcuni ospiti A seguire incontro col regista e alcuni ospiti.

Ingresso GRATUITO



Sabato 18 Luglio

IL MISTERO HENRI PICK di Rémi Bezançon

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Domenica 19 Luglio

L'UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 20 Luglio

LES AMOURS IMAGINAIRES di Xavier Dolan

Dolan - Versione in lingua originale con sott ita - Ingresso unico 4 euro



Martedì 21 Luglio

CATTIVE ACQUE di Todd Haynes

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Mercoledì 22 Luglio

PARASITE di Bong Joon-ho

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Venerdì 24 Luglio

JOKER di Todd Phillips

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Sabato 25 Luglio

NOVITÀ: I MISERABILI di Ladj Ly

in collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Domenica 26 Luglio

DOPPIO SOSPETTO di Olivier Masset-Depasse

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 27 Luglio

LES AMANTS DU PONT-NEUF di Leos Carax

Carax - Versione originale con sott ita - Ingresso unico 4 euro



Martedì 28 Luglio

RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di‎ Céline Sciamma

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Mercoledì 29 Luglio

LA RAGAZZA D'AUTUNNO di Kantemir Balagov

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 30 Luglio

APOCALYPSE NOW - FINAL CUT di Francis Ford Coppola

Anniversary - Versione Restaurata in Lingua originale con Sottotitoli in Italiano - Ingresso unico 4 euro



Venerdì 31 Luglio

RICHARD JEWELL di Clint Eastwood

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro