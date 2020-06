Lazzabaretto Cinema: il programma dei film di agosto

La stagione del cinema all'aperto prosegue anche ad agosto al Lazzabaretto.

La programmazione di giugno e luglio

Salvo eccezioni tutti gli eventi inizieranno alle 21,30. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso la biglietteria attiva tutte le sere sul posto dalle 20,30. In caso di maltempo, la proiezione sarà annullata e opportunamente comunicato sul sito del Lazzabaretto. Gli organizzatori fanno sapere che tutte le misure di sicurezza relative all'emergenza Covid in vigore durante il periodo dell'iniziativa all'aperto, saranno rispettate scrupolosamente.

Il programma di agosto

Sabato 1 agosto

MOVIE MEDLEY

Esecuzione di musiche tratte da celebri film italiani nelle cui colonne sonore è presente il jazz, con proiezione in syncro di spezzoni dei film.



Domenica 2 agosto

ALICE E IL SINDACO di ‎Nicolas Pariser

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 3 agosto

LAURENCE, ANYWAYS di Xavier Dolan

Dolan - Versione originale con sott ita - Ingresso unico 4 euro



Martedì 4 agosto

NOVITÀ: CORPUS CHRISTI Regia di Jan Komasa

in collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Mercoledì 5 agosto

THE FAREWELL di Lulu Wang

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 6 agosto

IL DOTTOR STRANAMORE di Stanley Kubrick

Anniversary - Versione Restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4 euro



Venerdì 7 agosto

LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Sabato 8 agosto

LOU VON SALOME' di Cordula Kablitz-Post

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Domenica 9 agosto

HAMMAMET di Gianni Amelio

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 10 agosto

TOKYO! di Michel Gondry - Bong John-ho, Leos Carax

Carax - Versione originale con sott ita - Ingresso unico 4 euro



Martedì 11 agosto

HERZOG INCONTRA GORBACIOV di Warner Herzog

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Mercoledì 12 agosto

BURNING di Chang-dong Lee

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 13 agosto

CRIMINALI COME NOI di Sebastián Borensztein

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Sabato 15 agosto

LA STRADA di Federico Fellini

Fellini100 - Ingresso unico 4 euro



Domenica 16 agosto

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 17 agosto

TOM À LA FERME di Xavier Dolan

Dolan - Versione originale con sott ita - Ingresso unico 4 euro



Martedì 18 agosto

NOVITÀ: LETIZIA BATTAGLIA: SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto in collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Mercoledì 19 agosto

IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE di Yi'nan Diao

LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Giovedì 20 agosto

NOVITÀ: VARDA BY AGNÈS di Agnès Varda

in collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Venerdì 21 agosto

PICCOLE DONNE di Greta Gerwig

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Sabato 22 agosto

NOVITÀ: MATTHIAS E MAXIME di Xavier Dolan

Dolan - In collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Domenica 23 agosto

MARIE CURIE di Marie Noelle

Ingresso intero 5 euro - ridotto 4 euro



Lunedì 24 agosto

HOLY MOTORS di Leos Carax

Carax - Versione originale con sott. ita- ingresso unico 4 euro



Martedì 25 agosto

NOVITÀ: MONOS - UN GIOCO DA RAGAZZI di Alejandro Landes - In collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Ingresso unico 5 euro



Mercoledì 26 agosto

ROMA di Federico Fellini

Fellini100 - Ingresso unico 4 euro



Venerdì 28 agosto

NOVITÀ: EMA di Pablo Larraín

In collaborazione con NuovoCinema Azzurro - Versione originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 5 euro