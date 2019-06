Lazzabaretto cinema: la programmazione delle pellicole più amate

Torna il 17 giugno il Lazzabaretto Cinema con i migliori film della stagione 2019: il cinema ritrovato della Cineteca di Bologna, la rassegna dedicata a Wim Wenders, gli immancabili Anniversary e gli omaggi a Bernardo Bertolucci, Massimo Troisi, Agnès Varda, Bruno Ganz e Bibi Andersson, sotto le stelle dell'Arena Cinema Lazzaretto. Ce n'è per tutti i gusti. Ecco dunque le date con le pellicole da non perdere. Gli spettacoli sono alle 21.30 con prezzi vari indicati volta per volta.

Lunedì 17 Giugno

IL CONFORMISTA

Regia di Bernardo Bertolucci.

Omaggio a Bernardo Bertolucci - Versione restaurata - Ingresso unico 4€

Giovedì 20 Giugno

LA CONSEGNA e PER UN FIGLIO

Regia di S. D. Katugampala

In collaborazione con Festival KA Nuovo Immaginario Migrante - Introduzione di Simona Marini, ospiti: S. D. Katugampala, E. Serrani, L. Traversi e A. Siragusa

Ingresso gratuito

Domenica 23 Giugno

SULLA MIA PELLE

Regia di Alessio Cremonini.

Ingresso intero 5€ - ridotto 4€

Lunedì 24 Giugno

IL CIELO SOPRA BERLINO

Regia di Wim Wenders.

Rassegna Ich bin Wim - Omaggio a Bruno Ganz - Versione restaurata in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 25 Giugno

ROMA

Regia di Alfonso Cuarón.

Versione in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso intero 5€ ridotto 4€

Mercoledì 26 Giugno

GIRL

Regia di Lukas Dhont.

In collaborazione con Arci Servizio Civile Ancona - Progetto “Nuove generazioni di pace” - Ingresso intero 5€ ridotto 4€

Giovedì 27 Giugno

ANOTE’S ARK

Regia di Matthieu Rytz.

In collaborazione con Festival KA Nuovo Immaginario Migrante - Ospite Marirosa Iannelli, Water Grabbing Observatory

Ingresso gratuito

Venerdì 28 Giugno

BENZINE

Regia di Sarra Abidi.

In collaborazione con Festival KA Nuovo Immaginario Migrante - Ospiti: Tareke Birhane e Sarra Abidi (contributo video)

Ingresso gratuito

Sabato 29 Giugno

IUVENTA

Regia di Michele Cinque.

In collaborazione con Festival KA Nuovo Immaginario Migrante - Introduzione di Valentina Giuliodori, ospite Annalisa Camilli

Ingresso gratuito

Lunedì 1 Luglio

ALICE NELLE CITTA’

Regia di Wim Wenders.

Versione restaurata in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 2 Luglio

FIRST MAN

Regia di Damien Chazelle.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Mercoledì 3 Luglio

IL VERDETTO

Regia di Richard Eyre.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Venerdì 5 Luglio

RICOMINCIO DA TRE

Regia di Massimo Troisi.

Versione restaurata - Omaggio a Massimo Troisi - Ingresso unico 4€

Sabato 6 Luglio

LA FAVORITA

Regia di Yorgos Lanthimos.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Domenica 7 Luglio

A QUIET PASSION

Regia di Terence Davies.

In collaborazione con La Punta della Lingua - Lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 8 Luglio

L’AMICO AMERICANO

Regia di Wim Wenders.

Rassegna Ich bin Wim - Versione restaurata in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 9 Luglio

UN AFFARE DI FAMIGLIA

Regia di Kore'eda Hirokazu.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Mercoledì 10 Luglio

I GUERRIERI DELLA NOTTE

Regia di Walter Hill.

Rassegna Anniversary - Versione originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Giovedì 11 Luglio

ANCORA UN GIORNO

Regia di Raúl de la Fuente, Damian Nenow.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Venerdì 12 Luglio

CENERE - Film muto con sonorizzazione dal vivo

Regia di Febo Mari.

In collaborazione con Ancona Jazz - Versione Restaurata - Ingresso intero 10€, ridotto 8€

Biglietteria aperta dalle ore 20:00, prevendite VivaTicket

www.anconajazz.com

Domenica 14 Luglio

GREEN BOOK

Regia di Peter Farrelly.

Premio Oscar Miglior Film 2019.

In collaborazione con Arci Servizio Civile Ancona - Progetto “Nuove generazioni di pace” - Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 15 Luglio

PARIS, TEXAS

Regia di Wim Wenders.

Rassegna Ich Bin Wim - Omaggio a Harry Dean Stanton - Versione Restaurata in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 16 Luglio

BOHEMIAN RHAPSODY

Regia di Bryan Singer.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Mercoledì 17 Luglio

UNA NOTTE DI 12 ANNI

Regia di Álvaro Brechner.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Venerdì 19 Luglio

TUTTI PAZZI A TEL AVIV

Regia di Sameh Zoabi.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Sabato 20 Luglio

RICORDI?

Regia di Valerio Mieli.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Domenica 21 Luglio

IL CORRIERE

Regia di Clint Eastwood.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 22 Luglio

PINA

Regia di Wim Wenders.

Rassegna Ich Bin Wim - In collaborazione con Hexperimenta e Cinematica Festival - Versione Originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 23 Luglio

CAPRI REVOLUTION

Regia di Mario Martone.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Mercoledì 24 Luglio

PULP FICTION

Regia di Quentin Tarantino.

Rassegna Anniversary - Versione originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Giovedì 25 Luglio

SUMMER

Regia di Kirill Serebrennikov.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Venerdì 26 Luglio

DOLOR Y GLORIA

Regia di Pedro Almodóvar.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Sabato 27 Luglio

QUASI NEMICI

Regia di Yvan Attal.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 29 Luglio

TORO SCATENATO

Regia di Martin Scorsese.

In collaborazione con Cineteca di Bologna - Versione restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 30 Luglio

SUSPIRIA

Regia di Luca Guadagnino.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Mercoledì 31 Luglio

I FRATELLI SISTERS

Regia di Jacques Audiard.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Giovedì 1 Agosto

SOLO COSE BELLE

Regia di Kristina Gianfreda

In collaborazione con Comunità Papa Giovanni XXIII

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 5 Agosto

IL SETTIMO SIGILLO

Regia di Ingmar Bergman.

Omaggio Bergman&Andersson - In collaborazione con Cineteca di Bologna - Versione restaurata in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 6 Agosto

CAFARNAO

Regia di Nadine Labaki.

Ingresso intero 5€ ridotto 4€

Mercoledì 7 Agosto

ALL THAT JAZZ

Regia di Bob Fosse.

Rassegna Anniversary - In collaborazione con Hexperimenta e Cinematica Festival - Versione originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Giovedì 8 agosto

RENZO PIANO - L'ARCHITETTO DELLA LUCE

Regia di Carlos Saura

Ingresso intero 5€ ridotto 4€

Venerdì 9 Agosto

LA CASA DI JACK

Regia di Lars von Trier.

Versione Integrale - V.M. 18 - Lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Sabato 10 Agosto

SANTIAGO, ITALIA

Regia di Nanni Moretti.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Domenica 11 Agosto

ROCKETMAN

Regia di Dexter Fletcher.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 12 Agosto

INTRIGO INTERNAZIONALE

Regia di Alfred Hitchcock.

Rassegna Anniversary - Versione in lingua originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Martedì 13 Agosto

SETTE UOMINI A MOLLO

Regia di Gilles Lellouche.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Venerdì 16 Agosto

DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO

Regia di Simone Spada.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Sabato 17 Agosto

COPIA ORIGINALE

Regia di Marielle Heller.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Domenica 18 Agosto

IL TRADITORE

Regia di Marco Bellocchio.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Lunedì 19 Agosto

FIGHT CLUB

Regia di David Fincher.

Rassegna Anniversary- Versione in Lingua Originale sottotitoli in italiano- Ingresso unico 4€

Martedì 20 Agosto

SARAH E SALEEM

Regia di Muayad Alayan.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Mercoledì 21 Agosto

LE INVISIBILI

Regia di Louis-Julien Petit.

Ingresso intero 5 € ridotto 4€

Giovedì 22 Agosto

CLEO DALLE 5 ALLE 7

Regia di Agnès Varda.

Omaggio a Agnès Varda - Versione originale sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€

Venerdì 23 Agosto

GRAN RISERVA - SECRET SCREEN

Serata conclusiva con proiezione a sorpresa di uno dei "migliori film di sempre"

Ingresso gratuito.