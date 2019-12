Lazza in tour: sul palco il rapper pianista

Torna il Mamamia di Senigallia con un altro super sabato notte ricco di emozioni. La stagione dei grandi concerti è già stata inaugurata e sabato 7 dicembre ecco il bis con un ospite in esclusiva assoluta, il rapper Lazza. A salire sul palco sarà una giovane promessa del rap italiano, anche se ha già confermato di essere un artista al top viste anche le collaborazioni importanti e il successo ottenuto dai suoi dischi. Biglietti a 19,80 euro su Ciao Tickets.

Lazza è uno dei rapper che nel 2019 ha registrato maggior successo, sia ai live, che nelle piattaforme streaming, ma c’è una cosa che lo rende assolutamente diverso dai suoi colleghi della scena: Lazza ha frequentato il conservatorio e ha studiato pianoforte (strumento che tra l’altro appare in alcune tracce del suo album).

Dopo il concerto si continua a ballare fino alle prime luci del mattino nei quattro ambienti musicali differenti. In sala principale si va a tutta afro music con Fabrizio Fattori, Tium e Jaco. In sala trash La Regina, in sala Dancehall dj Mala e in sala indie Andrea Mercurio.