Laura Pausini: la regina del pop approda al Palaprometeo

La regina del pop italiano sta arrivando ad Ancona. Laura Pausini sale sul palco del Palaprometeo il 15 settembre alle ore 21. I biglietti partono dal prezzo di 35 euro per il secondo anello non numerato fino ad un massimo di 87 euro per la tribuna gold numerata. Biglietti disponibili su Ticketone.

Grinta, talento e passione saranno gli ingredienti di questo show in perfetto stile hollywoodiano che da anni contraddistingue la Laura nazionale che porta in tutto il mondo il suo tour Fatti sentire.