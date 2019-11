Il Lato Nascosto di Circopera Lunare

Opera e Circo contemporaneo con un pizzico di fantascienza in scena alla 52esima stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi con il debutto in prima rappresentazione assoluta de Il Lato Nascosto.

CircOpera lunare, nuova commissione della Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con Circo El Grito e Bernstein School of Musical Theater. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 22 novembre ore 20,30, sabato 23 ore 20,30 (fuori abbonamento) e domenica 24 ore 16. Tre le recite in anteprima giovani riservate ai partecipanti al progetto Musicadentro 2019, oggi, martedì 19, e domani mercoledì 20 alle ore 16 e giovedì, 21 novembre, alle ore 11. Il Lato Nascosto. CircOpera lunare, è un format nuovo che unisce tradizione dell'opera e spettacolo circense in un unico spettacolo. Ne sono protagonisti il compositore e direttore d'orchestra Marco Attura, i giovani e talentuosi musicisti del Time Machine Ensemble, acrobati circensi e giovani performer provenienti dalla Bernstein School of Musical Theater, tutti diretti dal pioniere del circo contemporaneo in Italia, Giacomo Costantini, fondatore e direttore artistico del Circo El Grito. Biglietti su Happyticket da 5 a 28 euro.