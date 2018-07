La via maestra spazi e sapori: alla scoperta di spazi e gusti nuovi

Sirolo e Numana ospitano l’evento “La Via Maestra Spazi e Sapori” alla scoperta dei tesori nascosti e degli angoli più segreti delle città. Si parte giovedì 19 luglio a Sirolo dale 19 alle 23: al via la visita tra gli spazi della chiesa di San Nicola di Bari, del Torrione Medievale, e del teatro Cortesi con la lettura di poesie a luce soffusa, mentre nel pomeriggio si gustano i sapori con alcune attività che proporranno ricette realizzate con i paccasassi del Conero. La seconda tappa venerdì 20 luglio a Numana sempre dalle 19 alle 23: visita all’Antiquarium del palazzo del Comune e al Giardino di palazzo Petromilli, e degustazione di piatti a tema. In entrambe le date protagonisti saranno anche “i suoni” con tanti concerti negli scorci più suggestivi, e musica dei più diversi generi, dal folk al jazz, dal gospel al klezmer.



Il programma completo dell’evento su www.confartigianatoimprese.net e su www.laviamaestra.com.